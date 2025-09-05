В Маевке начали снос домов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Власти сообщают, что жилье незаконно построено на 5 гектарах

Накануне в Маевке начали снос домов в контуре №396. Об этом сообщили в Первомайском акимиате.

По данным властей, дома незаконно построены на участке в 5 гектаров. Их не касается земельная амнистия, поэтому строения будут снесены. Сельчан несколько раз предупреждали не строить на указанном контуре.

Сами жители домов против сноса. С их слов, они не захватывали земельные участки, а покупали их. У некоторых граждан имеются техпаспорта. Также горожане указали, что им дали два дня на выселение и техника для сноса приехала без предупреждения.

Источник: vesti.kg