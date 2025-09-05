В Кадамжае выявили нарушения при продаже мяса

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общее количество нарушителей и суммы штрафов не уточняются.

В Кадамжае, 2 сентября 2025 года, специалисты Баткенского областного отдела Службы антимонопольного регулирования совместно с сотрудниками мэрии и РОВД провели мониторинг цен на мясо. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольной службы.



В ходе мониторинга были выявлены нарушения. Предприниматель А.К. продавал говядину по 700 сомов за 1 кг при установленной цене 670 сомов, за что был оштрафован на 30 расчетных показателей.



Предприниматель А.А.Т. также был оштрафован за продажу баранины по цене выше установленной.



Общее количество нарушителей и суммы штрафов не уточняются.

