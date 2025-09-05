Мошенники распространяют фейковые сообщения от имени главы кабмина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Все причастные будут привлечены к ответственности в рамках закона.

В последние дни зафиксированы случаи, когда интернет-мошенники от имени председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева через мессенджер WhatsApp направляли сообщения отдельным сотрудникам. Не исключено, что подобные рассылки могли получить и другие граждане, заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

«Ранее уже пресекались попытки злоумышленников рассылать SMS от имени высокопоставленных чиновников. Призываем граждан не доверять подобным сообщениям, проверять информацию и обращаться в соответствующие органы. Важно предупреждать близких о существовании интернет-мошенников и их уловках, проявлять бдительность», - отметил он.

По его словам, компетентные органы ведут работу по выявлению и пресечению действий подобных лиц. Все причастные будут привлечены к ответственности в рамках закона.