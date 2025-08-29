ГУВД Бишкека просит родителей не давать детям играть в Roblox

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Игра может показаться самой обычной, но там могут скрываться серьезные опасности»

ГУВД Бишкека предупредило родителей об опасности популярной среди детей игры Roblox.

В милиции отметили, что, на первый взгляд, игра может показаться самой обычной, но там могут скрываться серьезные опасности:

• распространение информации, не соответствующей возрасту ребёнка;

• вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия или принуждение к совершению правонарушений и преступлений;

• установление контактов с неизвестными лицами, в том числе с возможными злоумышленниками;

• расходы денежных средств с использованием банковских карт родителей;

• опасное общение для противоправных целей.

Чтобы обезопасить своего ребенка, вам нужно соблюдать нижеуказанные правила:

• Контролировать, во что играют ваши дети;

• узнавать у них, с кем они общаются в интернете;

• ограничивать время, проводимое в онлайн-играх;

• использовать мобильное приложение родительского контроля;

• часто находиться с детьми и дать ребенку знать, что он под вашей защитой.

«Помните: только так вы можете предостеречь своего ребенка от угроз виртуального мира», - призвали в милиции.

Источник: vesti.kg




