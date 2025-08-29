ГУВД Бишкека просит родителей не давать детям играть в Roblox

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Игра может показаться самой обычной, но там могут скрываться серьезные опасности»
ГУВД Бишкека предупредило родителей об опасности популярной среди детей игры Roblox.
В милиции отметили, что, на первый взгляд, игра может показаться самой обычной, но там могут скрываться серьезные опасности:
• распространение информации, не соответствующей возрасту ребёнка;
• вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия или принуждение к совершению правонарушений и преступлений;
• установление контактов с неизвестными лицами, в том числе с возможными злоумышленниками;
• расходы денежных средств с использованием банковских карт родителей;
• опасное общение для противоправных целей.
Чтобы обезопасить своего ребенка, вам нужно соблюдать нижеуказанные правила:
• Контролировать, во что играют ваши дети;
• узнавать у них, с кем они общаются в интернете;
• ограничивать время, проводимое в онлайн-играх;
• использовать мобильное приложение родительского контроля;
• часто находиться с детьми и дать ребенку знать, что он под вашей защитой.
«Помните: только так вы можете предостеречь своего ребенка от угроз виртуального мира», - призвали в милиции.
Источник: vesti.kg