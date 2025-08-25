ГУОБДД за неделю водворил 2126 автомашин на штрафстоянку

2126 автомашин водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД, по предварительным данным, с 18 по 24 августа выявил 23 тыс. 502 нарушений правил дорожного движения. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Из них:
- 1006 – управление транспортными средствами без соответствующих документов;
- 273 – управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
- 180 – незаконное затемнение стёкол автомобиля;
- 805 – нарушение ПДД с участием пешеходов;
- 4251 – нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
- 41 – автохулиганство;
- 3841 – превышение скоростного режима;
- 18 – управление ТС с подложными ГРНЗ;
- 10997 – нарушение других правил дорожного движения;
2126 автомашин водворены на штрафную стоянку.
Источник: АКИpress