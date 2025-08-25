           
ГУОБДД за неделю водворил 2126 автомашин на штрафстоянку

ГУОБДД МВД, по предварительным данным, с 18 по 24 августа выявил 23 тыс. 502 нарушений правил дорожного движения. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Из них:

- 1006 – управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 273 – управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 180 – незаконное затемнение стёкол автомобиля;

- 805 – нарушение ПДД с участием пешеходов;

- 4251 – нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

- 41 – автохулиганство; 

- 3841 – превышение скоростного режима;

- 18 – управление ТС с подложными ГРНЗ; 

- 10997 – нарушение других правил дорожного движения;

2126 автомашин водворены на штрафную стоянку.

Источник: АКИpress
 

           