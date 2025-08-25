ГУОБДД за неделю водворил 2126 автомашин на штрафстоянку

2126 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД, по предварительным данным, с 18 по 24 августа выявил 23 тыс. 502 нарушений правил дорожного движения. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.



Из них:



- 1006 – управление транспортными средствами без соответствующих документов;



- 273 – управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;



- 180 – незаконное затемнение стёкол автомобиля;



- 805 – нарушение ПДД с участием пешеходов;



- 4251 – нарушение правил эксплуатации транспортных средств;



- 41 – автохулиганство;



- 3841 – превышение скоростного режима;



- 18 – управление ТС с подложными ГРНЗ;



- 10997 – нарушение других правил дорожного движения;



Источник: АКИpress

