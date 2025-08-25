Совет директоров «НЭСК» проверил подготовку электросетей Бишкека к осенне-зимнему периоду

Обсуждались вопросы снижения дебиторской задолженности, деятельности строительно-монтажного управления и установки умных счетчиков АСКУЭ.

В Бишкекском предприятии электрических сетей (БиПЭС) 22 августа состоялось выездное заседание совета директоров ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Об этом сообщили в компании.

В заседании приняли участие председатель совета директоров Атантай Турдубаев, члены совета Жыргалбек Турускулов, Алымбек Баймуратов, Мирбек Маматов, Ормонбек Кудайбердиев, генеральный директор ОАО «НЭСК» Алтынбек Рысбеков, а также сотрудники предприятия и руководители служб.

На совещании были рассмотрены итоги работы Бишкекского предприятия электрических сетей за 6 месяцев 2025 года, подготовка к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, а также отчеты по реализации электроэнергии и капитальному строительству. По данным компании, обсуждались вопросы снижения дебиторской задолженности, деятельности строительно-монтажного управления и установки умных счетчиков АСКУЭ.

Ранее, 20 августа, члены совета директоров посетили службу сбыта электроэнергии по Бишкеку, Западный РЭС, высоковольтные подстанции «Ала-Арча», «Ново-Южная», «Ак-Кула», а также ознакомились со строительством подстанции 110/10 кВ «Мурас», завершение которой планируется до конца года.

21 августа совет директоров осмотрел Национальный операционный центр по управлению системой АСКУЭ, Северный и Восточный РЭСы, службу кабельных линий, а также подстанции «Главная», «Восточная» и «Ынтымак», где проведены работы по реконструкции и увеличению мощности.

По итогам заседания председатель совета директоров Атантай Турдубаев отметил, что главной задачей энергетиков остается обеспечение потребителей надежным и бесперебойным электроснабжением, уточнили в компании.

Источник: economist.kg