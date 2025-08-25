Гульназ Супаева назначена ректором КЭУ им. М.Рыскулбекова

Супаева Гульназ Тынаевна назначена ректором Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова.



Коллективу учебного заведения нового руководителя представил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров.



Ранее Миннауки объявило конкурс на должность ректора КЭУ.



Резюме:



Гульназ Супаева родилась 12 января 1978 года в селе Казарман Тогуз-Тороузского района Жалал-Абадской области.



В 1999 году окончила Кыргызский государственный педагогический университет им. И.Арабаева по специальности «Математика и информатика».



В 2011 году завершила обучение в Евразийском университете по специальности «Юриспруденция».



31 марта 2015 года ей была присуждена ученая степень кандидата экономических наук.



1 ноября 2018 года присвоено ученое звание доцента.



28 декабря 2023 года присуждена ученая степень доктора экономических наук.



Трудовая деятельность:



С 1999 по 2001 годы работала преподавателем математики и информатики в школе-гимназии №68 в городе Бишкек.



С 2001 года по настоящее время работала в КЭУ — была преподавателем, проректором по науке, инновациям и государственному языку.



Является автором более 80 научных и учебно-методических трудов, включая монографии, учебники, учебные пособия и научные статьи, опубликованные в республиканских и международных изданиях.



Награды:



Почетные грамоты правительства КР, Министерства образования и науки КР, Кыргызского экономического университета;

нагрудные знаки «Отличник науки», «Отличник экономики», «Кыргыз тили»;

медаль НИУ «КЭУ им. М.Рыскулбекова»;

звание «Лучший доцент года» (2013, 2016, 2018, 2019, 2021, 2023).

Является членом Диссертационного совета, Ученого совета КЭУ, Кыргызской ассоциации экономических и политических наук, а также редколлегии журнала «Вестник КЭУ».

