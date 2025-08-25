Какие документы обязательны для строительства жилого дома – список

Документы на землю – как правоустанавливающие, так и удостоверяющие.
Для строительства индивидуального жилого дома в Кыргызстане необходимо соблюдать установленные законодательством правила и иметь полный пакет документов.
В Бишкекском главном управлении по градостроительству и архитектуре Департамента градостроительства и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ рассказали, какие документы нужны для строительства:
Разрешительные документы, выдаваемые по правилам, утверждённым Кабинетом Министров КР.
Проект дома, согласованный с государственным органом в сфере архитектуры и строительства.
Документы на землю – как правоустанавливающие, так и удостоверяющие.
Соблюдение Положения о выдаче документов на проектирование и строительство (приказ Минстроя от 02.07.2025 № 93-нпа).
Последствия самовольного строительства
Если строительство начато без указанных документов, дом будет признан самовольной постройкой. Это может повлечь:
- административный штраф,
- снос здания и восстановление земельного участка в первоначальном виде.
Таким образом, для законного возведения индивидуального дома необходимо заранее получить все согласования и разрешения.
Источник: Кабар