Сыргабаев поручил ускорить дорожные работы в Нарынской области

Завод производит до 80 тонн материалов в час.

Министр транспорта Абсаттар Сыргабаев в рамках рабочей поездки посетил Нарынскую область и ознакомился с ходом дорожных строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Министр проверил укладку асфальта на участке автодороги Нарын – Баетов (8-13 км), а также проинспектировал работу асфальтобетонного завода, расположенного на 67-м километре этой дороги. По данным ведомства, завод производит до 80 тонн материалов в час.

Кроме того, Сыргабаев посетил улицы Ленина и Ж. Шералиева, где ведутся дорожные работы. В ходе совещания с подрядными компаниями он поручил ускорить темпы строительства и обеспечить высокое качество выполняемых работ, уточнили в министерстве.

