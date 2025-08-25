В Бишкеке выявлен интим-притон

Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек ликвидировали притон и задержали его организатора.
Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек ликвидировали притон и задержали его организатора.
Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, в ходе рейда «Притон» милиции поступила информация о гражданке по имени «Г», которая занимается организацией и содержанием притона с целью предоставления помещений для занятия проституцией.
В ходе проверки информация подтвердилась.
Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 160 («Содействие занятию проституцией») Уголовного кодекса КР.
Подозреваемую Ж.Г. задержали и водворили в ИВС.
Кроме того, в милицию были доставлены девушки, уличённые в занятии проституцией. По их показаниям, они предоставляли интимные услуги за заранее оговоренную денежную сумму, при этом 50% от полученной суммы передавались организатору притона «Г» в качестве платы за обеспечение условий.
В отношении них составили административные протоколы по статье 109-2 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики («Занятие проституцией») а также провели профилактические беседы.
В ГУВД также отметили, что сведения дополнительно подтвердились по показаниям мужчины, который ранее пользовался услугами данного притона.
В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному факту.
Источник: АКИpress