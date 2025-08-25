В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки

Алымбек Датка (родился примерно в 1799 или 1800 годах) — крупный кокандский политический деятель XIX века.

В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Уточняется, что глава ведомства Мирбек Мамбеталиев совместно с акимом Алайского района Чынгызом Бапаевым на месте обсудил подготовку к торжественному мероприятию, посвященному 225-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Кокандского ханства, исторической личности Алымбека Датки, которое состоится в сентябре на стадионе в Алайском районе.

Напомним, согласно постановлению кабинета министров, эта дата включена в перечень юбилейных мероприятий общенационального значения.

В городе Оше в честь его переименована улица Ленина.

В 27 лет был приглашен Мадали-ханом на службу в Коканд, где сделал карьеру государственного деятеля и получил почетное звание датка (справедливый правитель).

Участвовал практически во всех значимых событиях 1827–1862 годов. Был правителем Андижанского вилайета, в период управления которым перенес свою ставку в Ош, что существенно повысило статус города. Также стал визирем Кокандского ханства, а затем организатором крупного восстания, которое устроил в 1860 году, будучи обвиненным перед ханом в отказе сражения с Россией.

Убит дворцовыми заговорщиками Кокандского ханства в 1862 году.

Источник: 24.kg