Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Кыргызскую Республику с официальным визитом, посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

Президент Казахстана в сопровождении председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Адылбека Касымалиева возложил венок к мемориалу жертв трагических событий 1916 года, а также цветы к могиле выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.