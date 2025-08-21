В горах Кыргызстана пропали иранские альпинисты

Спортсмены, предположительно, погибли

Два альпиниста из Ирана, совершавшие восхождение в Иссык-Кульской области Кыргызстана, пропали без вести и, предположительно, погибли, пишет ТАСС со ссылкой на полпредство президента КР в регионе.

Спортсмены Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах перестали поддерживать связь после выхода на запланированный маршрут. Для проведения поисковых работ был задействован беспилотник, который провел визуальный осмотр труднодоступной горной местности. Однако, как рассказали собеседники агентства, эти меры не увенчались успехом — обнаружить следы иранской команды не удалось.

В связи с отсутствием каких-либо данных об альпинистах и крайне сложными условиями в районе их восхождения власти предполагают их гибель.

«Альпинисты обнаружены не были, предположительно, они погибли», — уточнили в представительстве.

Источник: vesti.kg



