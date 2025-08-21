Чолпон Шаикова назначена директором культурного интеграционного центра ШОС

Она также работала PR-менеджером во Всемирной конфедерации этноспорта и в ОФ «Всемирные этно игры».

Шаикова Чолпон Кавылбековна назначена директором госучреждения «Центр культурной интеграции» Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Минкультуры.



В 1993 году она окончила Национальный университет по специальности «Историк, преподаватель истории и обществоведения».



С 2014 по 2018 год Шаикова принимала участие в подготовке и проведении Всемирных игр кочевников в качестве координатора по СМИ. В 2023-2024 годах она была директором телеканала «СТВ» Чуйской телерадиокомпании.



Шаикова была депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша, председателем молодежных объединений, руководителем Иссык-Кульского районного комитета Красного Креста и Полумесяца.

