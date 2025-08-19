Камчыбек Ташиев: Теперь у государства больше возможностей создать все условия для всех государственных служб

Бишкек, "Саясат.kg". При этом он потребовал от государственных служащих качественной работы.

Сегодня государство имеет возможность создать все необходимые условия для качественной работы всех государственных учреждений страны. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии передачи оборудования и специальной техники Департаменту охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний КР.

Он отметил, что передаваемая техника и оборудование были предоставлены по поручению президента Садыра Жапарова.

"Техника была закуплена для вас по поручению нашего уважаемого президента Садыра Нургожоевича. Средства были взяты из стабилизационного фонда президента. В дальнейшем, если потребуется какая-либо техника или оборудование, или возникнут другие потребности, поручаю руководству немедленно обращаться к нам", - сказал Ташиев.

Также председатель ГКНБ добавил, что сегодня государство имеет возможность создать все условия для государственных служб. При этом он потребовал от государственных служащих качественной работы.

"Исполняйте свои обязанности четко, справедливо, законно и гуманно. Дисциплина должна быть основным законом нашей жизни. Вы обеспечиваете законность и порядок среди осужденных, находящихся в тюрьме. Вы хорошо знаете преступность за пределами, в нашем обществе, какие серьезные преступления совершались, когда в государстве не было порядка, царил хаос, преступные группировки окружали государство и даже влияли на государственную власть. Сейчас этого нет. По поручению нашего президента их корни были пресечены, и этого больше не будет", - сказал Камчыбек Ташиев.