Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеатра стала Альбина Имашева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нового худрука коллективу театра представил министр культуры Мирбек Мамбеталиев.

Актриса Альбина Имашева назначена художественным руководителем Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Нового худрука коллективу театра представил министр культуры Мирбек Мамбеталиев.

Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В 2000 году окончила среднюю школу имени Карла Маркса в родном селе. В 2005 году окончила Институт искусств имени Бубусары Бейшеналиевой в Бишкеке. С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова.

В 2008 году на Международном Иссык-Кульском кинофестивале Шанхайской организации сотрудничества получила приз «За лучшее исполнение женской роли» в фильме «Тенгри». В 2009 году награждена знаком «Отличник кыргызского кино». В 2011-м стала лауреатом премии имени Куюковой. В 2017 году получила «Почетную грамоту» Министерства культуры, информации и туризма КР. В 2018 -м стала обладателем «Почетной грамоты Кыргызской Республики».

В 2024 году удостоена звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики».

Источник: 24.kg