           
Подробности
Общество
Beeline Кыргызстан представляет нового генерального директора

Мирлан Кубаталиев: Уверен, что вместе с командой мы сможем вывести компанию на новый уровень развития

Сотовый оператор Beeline Кыргызстан стоит на пороге больших обновлений, которые позволят сделать связь еще лучше, удобнее и доступнее. На прошлой неделе завершилась сделка по приобретению 100% доли в компании «Скай Мобайл» (ТМ «Beeline Кыргызстан») со стороны ОАО «Элдик Банк». Это событие открыло путь к масштабным совместным проектам, расширению возможностей и развитию цифровых услуг.

На этом важном этапе команду возглавил опытный управленец и талантливый лидер с богатым профессиональным бэкграундом. Знакомьтесь: новый генеральный директор Beeline Кыргызстан – Кубаталиев Мирлан Турдубекович.

Мирлан Кубаталиев родился 29 ноября 1985 г. Имеет три высших образования: в 2007 г. окончил с красным дипломом Институт Управления и Бизнеса Кыргызского Государственного Технического Университета по специальности «Инженер-экономист», затем получил юридическое образование в Кыргызской Государственной Юридической Академии (2014 г.), а в 2023 г. завершил обучение в Дипломатической Академии МИД КР по направлению «Международные отношения».

Карьера Мирлана Кубаталиева связана с управлением крупными проектами в различных областях. С 2007 по 2014 год он работал в сфере IT, финансов, поставок и логистики. Несколько лет занимался частным предпринимательством. А в 2019 году перешел в сферу телекоммуникаций – в ОсОО «КТ-Мобайл», где прошел путь от должности начальника коммерческого департамента до поста директора компании. 

С 2021 по 2024 год он работал в транспортной и авиационной отраслях: в «Кыргыз темир жолу» руководил Управлением собственной безопасности, в ЗАО «Компания Манас Менеджмент» был заместителем генерального директора, а затем генеральным директором, в ОАО «Международный аэропорт Манас» занимал пост исполнительного директора. 13 августа 2025 года вступил в должность генерального директора компании «Скай Мобайл».

– Я рад, что мне выпала честь возглавить Beeline Кыргызстан, зарекомендовавший себя как яркий, надежный и стабильный сотовый оператор, – отметил Мирлан Кубаталиев. – Уверен, что вместе с командой мы сможем вывести компанию на новый уровень развития. Будем держать курс на укрепление позиций на рынке, внедрение инновационных решений, расширение спектра цифровых сервисов и повышение качества услуг для абонентов.

 

Под руководством Мирлана Турдубековича Beeline Кыргызстан продолжит следовать своей миссии – открывать кыргызстанцам доступ к информации, общению и безграничным возможностям для развития страны и общества. 

Источник: economist.kg

           