4 пансионата на Иссык-Куле временно закрыты после проверки Службы экотехнадзора

На Иссык-Куле за нарушение правил по выбросу сточных вод временно были закрыты 4 пансионата. Об этом 18 августа рассказал главный инспектор управления контроля биоресурсов Службы экотехнадзора Азамат Бокешов в эфире «Биринчи радио».

На территории Иссык-Кульской области с июня проведены проверки в 29 айыльных окмотах. По их итогам вынесены предупреждения и наложены штрафы физлицам и юрлицам в размере от 5 500 до 50 тыс. сомов. По информации инспектора, сумма штрафов частным лицам за мусор составила 155 тыс. сомов. В этом году количество штрафов значительно увеличилось, так как надзорные органы работают в усиленном режиме, сказал он.

С июня контроль осуществляется ежедневно, однако задействованных 10 сотрудников недостаточно для регулярного контроля на всей территории области.

Также он сообщил, что надзорные органы проводят профилактические мероприятия с отдыхающими и юридическими лицами. Нарушителям сначала выносятся предупреждения, а при повторных нарушениях применяются штрафы. Наибольшие проблемы фиксируются в местах массового отдыха, где отдыхающие не только оставляют, но и сжигают мусор.

Источник: АКИpress