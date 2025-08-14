В Бишкеке временно изменены схемы движения 18 автобусных маршрутов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Изменения связаны с ремонтными работами на отдельных участках проспекта Дэн Сяопина.

В Бишкеке частично изменили схемы движения 18 автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Уточняется, что изменены схемы движения автобусов № 10Т, 25, 42, 17, 40, 9, 166, 145, 14Т, 13, 212, 15, 35, 32, 45, 254, 215 и 38.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтными работами на отдельных участках проспекта Дэн Сяопина. Движение вышеуказанных маршрутов перенаправлено на другие улицы.