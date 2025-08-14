В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Мирлан Кубаталиев занимал пост члена правления и исполнительного директора ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Мирлан Кубаталиев стал новым руководителем ОсОО «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан). Назначение подписано решением единственного учредителя — ОАО «Элдик Банк».

Напомним, ОАО «Элдик Банк» завершило сделку по приобретению 100 процентов доли в компании «Скай Мобайл», которая работает под брендом Beeline Кыргызстан.

Источник: 24.kg