В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Мирлан Кубаталиев занимал пост члена правления и исполнительного директора ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Мирлан Кубаталиев стал новым руководителем ОсОО «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан). Назначение подписано решением единственного учредителя — ОАО «Элдик Банк».
Напомним, ОАО «Элдик Банк» завершило сделку по приобретению 100 процентов доли в компании «Скай Мобайл», которая работает под брендом Beeline Кыргызстан.
Источник: 24.kg