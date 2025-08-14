Частные клиники в Кыргызстане начали лечить пациентов с онкологией

Министерство здравоохранения выдало две лицензии на диагностику и лечение онкологии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Ведомство напоминает, что кабинет министров принял изменения в постановление "О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности" от 14 декабря 2023 года №678. Согласно изменениям, в перечень лицензируемых видов медицинской деятельности в частном секторе включены онкология, паллиативная помощь, медицинская реабилитация и абилитация.

Источник: Кактус