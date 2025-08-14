На 59 году жизни скончалась журналистка и ведущая Сонунбү Кадырова

На 59-м году жизни скончалась журналистка, ведущая, поэтесса и общественный деятель Сонунбү Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.



Сонунбү Эргешовна Кадырова родилась 8 февраля 1966 года в селе Бүлөлү Алайского района Ошской области. Сначала получила педагогическое образование: в 1981-1985 годах окончила школьное отделение Жалал-Абадского педагогического училища. Затем в 1997 году окончила факультет журналистики Кыргызского национального университета.



Свой трудовой путь Кадырова начала в 1985-1988 годах как школьный учитель. Однако большую часть своей жизни посвятила тележурналистике, реализовав множество творческих телепроектов. С 1997 года и до последних дней работала редактором в Национальной телерадиокорпорации.



Среди ее наград:



- Почётная грамота Департамента образования, науки и культуры КР;



- Почётная грамота к 50-летию НТРК;



- Почётная грамота Правительства КР;



- Нагрудный знак «Лучший работник НТРК»;



- Нагрудный знак «Отличник культуры».



Среди ее телепередач были «Алтын тизме», «Замандаш», «Айыл ажары», «Абаз». С 2023 года, объехав 18 районов страны, она возродила передачу «Ыр кесе».



Сонунбү Эргешовна была членом Союза писателей Кыргызстана, автором книг «Сонун дүйнө», «Сүйүнчү», «Бар болуңуз». В 2005-2015 годах была председателем общественного фонда «Алтын тизме», а с 2018 года — президентом общественного объединения «Энелер жолу».

