На 59 году жизни скончалась журналистка и ведущая Сонунбү Кадырова

На 59-м году жизни скончалась журналистка, ведущая, поэтесса и общественный деятель Сонунбү Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.
Сонунбү Эргешовна Кадырова родилась 8 февраля 1966 года в селе Бүлөлү Алайского района Ошской области. Сначала получила педагогическое образование: в 1981-1985 годах окончила школьное отделение Жалал-Абадского педагогического училища. Затем в 1997 году окончила факультет журналистики Кыргызского национального университета.
Свой трудовой путь Кадырова начала в 1985-1988 годах как школьный учитель. Однако большую часть своей жизни посвятила тележурналистике, реализовав множество творческих телепроектов. С 1997 года и до последних дней работала редактором в Национальной телерадиокорпорации.
Среди ее наград:
- Почётная грамота Департамента образования, науки и культуры КР;
- Почётная грамота к 50-летию НТРК;
- Почётная грамота Правительства КР;
- Нагрудный знак «Лучший работник НТРК»;
- Нагрудный знак «Отличник культуры».
Среди ее телепередач были «Алтын тизме», «Замандаш», «Айыл ажары», «Абаз». С 2023 года, объехав 18 районов страны, она возродила передачу «Ыр кесе».
Сонунбү Эргешовна была членом Союза писателей Кыргызстана, автором книг «Сонун дүйнө», «Сүйүнчү», «Бар болуңуз». В 2005-2015 годах была председателем общественного фонда «Алтын тизме», а с 2018 года — президентом общественного объединения «Энелер жолу».
