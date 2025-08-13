Улица Интергельпо в Бишкеке временно станет односторонней

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Решение принято для разгрузки проспекта Дэн Сяопина

В Бишкеке с 13 августа движение на участке улицы Интергельпо от проспекта Дэн Сяопина до улицы Московской временно будет организовано в одностороннем порядке. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Отмечается, что мера направлена на снижение транспортных заторов в связи с реабилитацией проспекта Дэн Сяопина.

Мэрия просит с пониманием отнестись к данной ситуации и рекомендует по возможности использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей.

Напомним, с 12 до 23 августа 2025 года на реабилитацию закрыли два участка проспекта Дэн Сяопина. Первым этапом для движения транспорта закрылись участок проспекта от улицы Фучика до улицы Интергельпо, а также отрезок от улицы Алыкулова до улицы Кустанайская с южной стороны дороги.

Источник: vesti.kg



