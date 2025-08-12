13 августа начнется дополнительный этап приема в первый и второй классы

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Министерство просвещения объявило о начале дополнительного приема в первый и второй классы для детей, которые по состоянию на 8 августа 2025 года не зарегистрированы ни в одной школе. По данным министерства, речь идет о дополнительных местах в 1 "Е" и 2 "Е" классы.

Прием на 2025/26 учебный год стартует 13 августа в 09:00 и продлится до 15 августа. Он будет доступен только для незарегистрированных детей. Для уже записанных в школы функция отмены регистрации в системе будет недоступна.

Родителям и законным представителям рекомендуют заранее убедиться, что свидетельство о рождении ребенка отображается в разделе "Цифровые документы" у родителя в приложении "Тундук". Записать ребенка можно через сервис "Электронная запись в школу" в приложениях "Тундук", MegaPay, МБанк, МойО!+Банк или на портале 1mektep.edu.gov.kg.

Перечень школ с открытыми дополнительными местами доступен на сайте Министерства просвещения по ссылке.

Источник: Кактус