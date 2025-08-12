У кыргызстанцев есть время до 10 сентября, чтобы легализовать свое пребывание в России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". До 10 сентября текущего года граждане Кыргызстана могут легализовать свое пребывание в России.

В России с 5 февраля 2025 года введен новый правовой режим высылки для иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел рассказал начальник отдела по общим консульским вопросам МИД Алмазбек Байбосов.

По его словам, в связи с этим был создан реестр, в который на начало августа этого года включены около 91 тысячи граждан Кыргызстана, нарушивших миграционное законодательство.

«Изначально в списке было около 70 тысяч человек, но к началу июля их число возросло до 113 тысяч. Затем число снизилось до 103 тысяч. Сейчас их количество составляет 91 тыс. человек», - сказал он.

Также на конец апреля текущего года свое пребывание в России легализовали порядка 4 тыс. кыргызстанцев, а по состоянию на конец июля текущего года урегулировали свой правовой статус более 9,5 тыс. граждан Кыргызстана.

Источник: Кабар