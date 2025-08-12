В Бишкеке мужчина умер в отделении милиции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Собранные материалы переданы в прокуратуру Ленинского района для дачи юридической оценки.

В Ленинском РУВД г. Бишкек зарегистрирован факт смерти мужчины 2000 года рождения, произошедшей 9 августа 2025 года в здании одного из подразделений управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причины смерти.

Источник: vb.kg