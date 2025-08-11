13 августа начнется дополнительный этап приема в первый и второй классы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В системе электронной записи в школу будут открыты дополнительные места.

В целях обеспечения возможности зачисления в первые и вторые классы всех детей, которые на сегодняшний день не зарегистрированы ни в одной школе, Министерство просвещения КР сообщает, что в системе электронной записи в школу будут открыты дополнительные места.

Дополнительный приём на 2025–2026 учебный год начнётся 13 августа 2025 года в 9:00 и будет доступен только для детей, которые по состоянию на 8 августа 2025 года не были зарегистрированы ни в одной школе.

Для пользователей системы, чьи дети уже зарегистрированы в школу, функция отмены записи будет недоступна.

Родителям и законным представителям рекомендуется заблаговременно удостовериться, что свидетельство о рождении их ребенка отражается в разделе «Цифровые документы» у родителя в приложении «Тундук», и воспользоваться возможностью записать ребенка через сервис «Электронная запись в школу» в одном из мобильных приложений: «Тундук», MegaPay, МБанк и МойО!+Банк, либо портал 1mektep.edu.gov.kg.

Министерство также напоминает, что второй этап электронной записи детей в школу завершится 15 августа 2025 года.

С перечнем школ, в которых будут открыты дополнительные места, можно ознакомиться по ссылке: /media/uploads/2025/08/09/ggzdfg.xlsx.

Источник: vesti.kg



