Из США депортировали 25 граждан Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Попытка незаконного возвращения может повлечь уголовную ответственность.

В Кыргызстан специальным рейсом из США прибыли 25 граждан, депортированных за нарушение миграционного законодательства страны. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

В министерстве напомнили, что, в зависимости от порядка депортации, таким гражданам может устанавливаться запрет на въезд в США сроком на 5, 10, 15 лет или пожизненно. Попытка незаконного возвращения может повлечь уголовную ответственность.

В МИДе рекомендовали кыргызстанцам, находящимся в США без законных оснований, рассмотреть возможность добровольного выезда, чтобы избежать указанных последствий.

МИД также призвал учитывать данные обстоятельства при планировании поездок в США, строго соблюдать требования миграционного законодательства и при необходимости обращаться за консультацией в дипломатические и консульские учреждения КР.

Источник: economist.kg