Площадь пожара в горах близ Бишкека составила 100 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Работы по тушению пожара в селе Орок ведутся с 9 августа под личным руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Бообека Аджикеева.

Отмечается, что 10 августа работы по тушению пожара были приостановлены в 21:45 в связи с наступлением ночи и опасной обстановкой, вызванной камнепадом со склона горы.

Тушение продолжится сегодня, 11 августа.

