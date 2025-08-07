Видео - Заслуженный мастер спорта России выразил благодарность Камчыбеку Ташиеву

Бишкек, "Саясат.kg". Это знак уважения, который дорог всему спортивному сообществу Кыргызстана.

Впервые в истории проходят совместные учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд по вольной борьбе Российской Федерации и Кыргызской Республики. Команды двух стран проводят совместную подготовку к предстоящему чемпионату мира которое состоится в сентябре текущего года, сообщает ГКНБ.

Как отметили организаторы, это историческое событие стало возможным благодаря личной поддержке, инициативе и усилиям заместителя Председателя Кабинета Министров КР - Председателя ГКНБ К.К.Ташиева, который последовательно поддерживает развитие спорта в Кыргызстане и создание условий для роста молодых чемпионов. Совместные учебно-тренировочные сборы между сборными команд РФ и КР стали по-настоящему событием исторического значения. Ведь впервые в истории Кыргызской Республики, отечественные спортсмены получили возможность пройти совместную подготовку с одним из лучших команд планеты.

Учебно-тренировочные сборы проходят в России, и вместе с российскими спортсменами в нём принимает участие легендарный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Хаджимурат Гацалов. С 2023 года он является главным тренером сборной России по вольной борьбе. Хаджимурат Гацалов выразил особую благодарность К.К.Ташиеву за поддержку борьбы и развитие спортивного сотрудничества между странами. Это знак уважения, который дорог всему спортивному сообществу Кыргызстана.

В своём обращении Хаджимурат Гацалов отметил следующее:

«Хочу выразить большую благодарность Камчыбеку Кыдыршаевичу за большой вклад в спорт, борьбу, за предоставленную возможность именно заниматься на высоком уровне борьбой, спортом. Поэтому хочу оценить его большой вклад в развитии спорта, хочу выразить огромную Вам благодарность. Ребята которые здесь собрались это будущее страны, будущие чемпионы. Я уверен, что при таком профессиональном подходе будут достойные результаты, спасибо!».

Сборная России по вольной борьбе имеет богатую историю и является одной из ведущих команд в мире. Она обладает множеством олимпийских медалей и титулов чемпиона мира и Европы. Россияне традиционно сильны в этом виде спорта, и их часто считают одними из главных претендентов на победу на крупных международных соревнованиях. В свою очередь сборная Кыргызской Республики по вольной борьбе имеет значительные успехи на международной арене, особенно в последние годы. Кыргызские борцы завоевывают медали на чемпионатах мира и Азии, а также достойно представляют страну на Олимпийских играх.

Совместные учебно-тренировочные сборы между командами и обмен опытами поспособствуют достижению высоких результатов на предстоящих крупных международных соревнованиях, и усилит влияние на развитие спортивно-дружественных отношений между странами.