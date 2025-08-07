В Иссык-Кульской и Нарынской областях ожидается сход селей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МЧС распространило штормовое предупреждение

В связи с неустойчивой погодой и локальными ливневыми дождями 8 августа в горных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей ожидается сход селей. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, также ожидается подъем уровня воды в реках.

Граждан призывают быть бдительными и отказаться от отдыха в горах и на берегах рек. Также жителям рекомендуют очистить ирригационные каналы и укрепить берега.

В случае чрезвычайной ситуации сообщите в службу «112».

