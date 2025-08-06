В Кыргызстане за неделю выявили 388 пьяных водителей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения

С 28 июля по 3 августа выявлено 24 854 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

-1 145 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-388 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-253 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-1 961 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-4 223 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-125 случаев Авто хулиганство;

- 3 766 случая превышения скоростного режима;

- 7 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 10 390 факта нарушения других правил дорожного движения:

-2 596 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения

Источник: Вечерний Бишкек