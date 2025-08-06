В Кыргызстане за неделю выявили 388 пьяных водителей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения
С 28 июля по 3 августа выявлено 24 854 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
из них:
-1 145 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-388 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-253 незаконное затемнение стёкол автомобиля;
-1 961 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 223 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-125 случаев Авто хулиганство;
- 3 766 случая превышения скоростного режима;
- 7 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 10 390 факта нарушения других правил дорожного движения:
-2 596 автомашин водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения
Источник: Вечерний Бишкек