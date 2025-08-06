В Джалал-Абаде члены "Хизб ут-Тахрира" на джума-намазе отреклись от идеологии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В январе этого года их приговорили к штрафу.

В селе Арстанбап Джалал-Абадской области члены экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" публично отреклись от экстремистской идеологии, сообщает ГКНБ.

1 августа после пятничной молитвы (джума-намаз) 11 ранее осужденных сторонников РЭО выступили перед прихожанами и признались в ошибочности выбранных ими религиозных направлений. Они отреклись от деструктивных идей. Мужчины призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов религиозно-экстремистских организаций.

В ГКНБ отметили, что бывшие члены организации еженедельно проводили в селе Арстанбап религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии, чтобы привлечь новых адептов.

В январе этого года их приговорили к штрафу.

* Экстремистская организация, запрещенная в Кыргызстане, России и других странах.

Источник: Спутник