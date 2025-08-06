Бишкек, "САЯСАТ.KG". В январе этого года их приговорили к штрафу.
В селе Арстанбап Джалал-Абадской области члены экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" публично отреклись от экстремистской идеологии, сообщает ГКНБ.
1 августа после пятничной молитвы (джума-намаз) 11 ранее осужденных сторонников РЭО выступили перед прихожанами и признались в ошибочности выбранных ими религиозных направлений. Они отреклись от деструктивных идей. Мужчины призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов религиозно-экстремистских организаций.
В ГКНБ отметили, что бывшие члены организации еженедельно проводили в селе Арстанбап религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии, чтобы привлечь новых адептов.
В январе этого года их приговорили к штрафу.
* Экстремистская организация, запрещенная в Кыргызстане, России и других странах.
Источник: Спутник