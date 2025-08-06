В Кыргызстане частные дома будут строиться по разрешительным документам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В Кыргызстане строительство индивидуального жилого дома будет осуществляться только на основании разрешительных документов. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.



Соответствующие изменения внесены в законы «Об индивидуальном жилищном строительстве», «Об экологической экспертизе», «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности».



Согласно изменениям в закон «Об индивидуальном жилищном строительстве», уточнены основания для строительства индивидуальных жилых домов — теперь оно осуществляется на основании разрешительных документов, определяемых Кабинетом министров.



В закон «Об экологической экспертизе» внесено понятие трансграничного воздействия, связанного с конвенцией ЕЭК ООН. Также пересмотрены сроки проведения экологической экспертизы:



60 рабочих дней для объектов с трансграничным воздействием;

40 дней — для объектов I категории опасности;

20 и 10 дней — для II и III категорий соответственно.

Кроме того, скорректированы нормы закона о техническом регламенте по обеспечению экологической безопасности. Уточнены термины (например, «горные отвалы») и объемы образования отходов, при которых объекты подлежат экологическому контролю.



Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Кабинету министров поручено в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новыми нормами.

Источник: АКИpress

