Кыргызстанцы участвуют в Военно-спортивных играх стран СНГ в Москве

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ.
В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны состоялось открытие IV Военно-спортивных игр вооруженных сил стран СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны КР.
Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ.
В играх принимают участие военнослужащие-спортсмены Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Они будут соревноваться в армейском рукопашном бое, офицерском троеборье, самбо, гиревом спорте и стрельбе из штатного оружия.
Военные спортсмены представлены во всех видах программы игр.
Источник: Спутник