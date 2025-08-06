Кыргызстанцы участвуют в Военно-спортивных играх стран СНГ в Москве

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ.

В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны состоялось открытие IV Военно-спортивных игр вооруженных сил стран СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны КР.

Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ.

В играх принимают участие военнослужащие-спортсмены Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Они будут соревноваться в армейском рукопашном бое, офицерском троеборье, самбо, гиревом спорте и стрельбе из штатного оружия.

Военные спортсмены представлены во всех видах программы игр.

Источник: Спутник