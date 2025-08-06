В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой до 6 баллов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Будет представлена дополнительная информация.

По информации Института сейсмологии, на территории Кыргызстана 5 августа в 19:44 по местному времени, зарегистрировано землетрясение магнитудой до 6 баллов по шкале MSK-64.



Толчки землетрясения силой до 4,5 баллов ощущалось в городе Майлуу-Суу Жалал-Абадской области, а также до 3,5 баллов в городе Жалал-Абад.



В настоящее время Институт сейсмологии уточняет информацию.



Согласно приказу министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева создана межведомственная комиссия, которая осуществляет работу на месте происшествия.



Будет представлена дополнительная информация.

Источник: АКИpress

