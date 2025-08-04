В Кыргызстане упростят процедуру замены водительских прав

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Цель инициативы — устранение избыточных бюрократических процедур и перевод системы в онлайн-формат.

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании в администрации президента объявил о запуске нового челленджа в рамках программы "Правительственные акселераторы", нацеленного на существенное упрощение процесса замены национальных водительских удостоверений в Кыргызстане.

Цель инициативы — устранение избыточных бюрократических процедур и перевод системы в онлайн-формат.

Глава кабмина подчеркнул, что существующая система требует от граждан неоднократного посещения госучреждений и длительного ожидания в очередях.

"Сначала человек тратит до полутора часов на подачу заявления в бумажном виде, а затем, в другой день, приходит за готовым удостоверением. Общая продолжительность этого процесса, включая время изготовления удостоверения, составляет не менее четырех рабочих дней, что недопустимо в XXI веке. Более того, сбор пяти документов в бумажном виде, обход нескольких кабинетов в одном учреждении не только отнимают время и ресурсы, но и создают неудобства", — сказал Касымалиев.

Он отметил, что весь процесс — от подачи заявления и загрузки документов до оплаты и получения прав — должен проходить онлайн через мобильное приложение "Тундук". Это позволит гражданам завершать процедуру замены водительских прав в течение 5-10 минут, не выходя из дома.

"Реализация этих мер должна быть завершена в течение 100 дней", — заключил глава кабмина.

Источник: Спутник