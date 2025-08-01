В Кыргызстане могут отменить плату за обслуживание в кафе и ресторанах – Антимонополия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящий момент в закон «О защите прав потребителей» вносятся изменения и дополнения.

Взимание платы за обслуживание в кафе и ресторанах может быть отменено. Об этом агентству «Кабар» сообщил председатель Службы антимонопольного регулирования Джээналы Орозбаев.

По его словам, в настоящий момент в закон «О защите прав потребителей» вносятся изменения и дополнения.

«Честно говоря, я не понимаю, откуда наши кафе и рестораны придумали эти 15% за обслуживание. Но при этом в действующем законодательстве и запрета на это тоже не было. Сейчас вносятся поправки в закон, чтобы отменить такую практику. По этому вопросу поступило поручение и от администрации президента. Мы согласовали предложение с Министерством юстиции и внесли соответствующие изменения. В целом никто не имеет права навязывать клиенту то, чего он не хочет», - сказал Орозбаев.

Он добавил, что кафе, рестораны и столовые, помимо процентов за обслуживание, включали также услуги вроде музыки, и другой навязанный сервис, который клиент сам не заказывал. Сейчас инициируется законопроект, который отменит эту практику и урегулирует вопрос на законодательном уровне.

Источник: Кабар