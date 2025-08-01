Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Скорость западного ветра может достигнуть 15-20 м/с.

Министерство чрезвычайных ситуаций КР предупреждает — в ближайший час и в вечернее время на территории города Бишкек и Чуйской области ожидаются гроза и усиление западного ветра.

По данным Кыргызгидромета при МЧС КР, скорость ветра может достигать опасных значений — до 15–20 метров в секунду и выше.

Граждан призывают соблюдать меры предосторожности:

избегать нахождения под деревьями и слабо укрепленными конструкциями,

не парковать автомобили под рекламными щитами и старыми деревьями,

по возможности оставаться в помещении во время непогоды.

При необходимости обращаться в экстренные службы МЧС по номеру 112.

Источник: 24.kg