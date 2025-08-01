Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Скорость западного ветра может достигнуть 15-20 м/с.
Министерство чрезвычайных ситуаций КР предупреждает — в ближайший час и в вечернее время на территории города Бишкек и Чуйской области ожидаются гроза и усиление западного ветра.
По данным Кыргызгидромета при МЧС КР, скорость ветра может достигать опасных значений — до 15–20 метров в секунду и выше.
Граждан призывают соблюдать меры предосторожности:
- избегать нахождения под деревьями и слабо укрепленными конструкциями,
- не парковать автомобили под рекламными щитами и старыми деревьями,
- по возможности оставаться в помещении во время непогоды.
При необходимости обращаться в экстренные службы МЧС по номеру 112.
Источник: 24.kg