Мэрия Бишкека обратилась к родителям школьников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Все заявки на зачисление рассматриваются исключительно через официальные каналы.

Каждый родитель (законный представитель ребенка) должен пройти запись в электронную очередь через сайт 1mektep.edu.gov.kg или через платформу Tunduk из личного онлайн-кабинета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Любые попытки обойти установленный порядок, в том числе через передачу денежных средств или личные договоренности, не только не принесут результата, но и влекут за собой юридическую ответственность. Все заявки на зачисление рассматриваются исключительно через официальные каналы. Ни один сотрудник, бывший или действующий, не имеет возможности повлиять на порядок или результат регистрации", - подчеркнули в муниципалитете.

Источник: Кактус