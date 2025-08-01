Глава Минздрава посетил РЦПН и психиатрическую больницу в Чым-Коргоне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министр осмотрел отделения, ознакомился с материально-техническим обеспечением и пообщался с персоналом и пациентами.

31 июля министр здравоохранения Эркин Чечейбаев осмотрел специализированные учреждения, оказывающие психиатрическую и наркологическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Сначала министр посетил Республиканский центр психиатрии и наркологии, где ознакомился с деятельностью клинических подразделений, условиями пребывания пациентов, обеспеченностью кадрами и организацией наркологической и психиатрической помощи. Особое внимание было уделено судебно-психиатрической экспертизе. На рабочем совещании с экспертами обсуждались вопросы нормативного регулирования, независимости экспертных заключений, дефицита специалистов и условий труда.

Затем глава Минздрава посетил Республиканскую психиатрическую больницу в селе Чым-Коргон. По данным руководства, в стационаре находятся 319 пациентов, в том числе 53 человека проходят принудительное лечение по решению суда. Министр осмотрел отделения, ознакомился с материально-техническим обеспечением и пообщался с персоналом и пациентами.

По итогам визита министр дал конкретные поручения:

в кратчайшие сроки провести технические и финансовые расчеты для начала капитального ремонта в Республиканской психиатрической больнице в селе Чым-Коргон;

разработать концепцию новой государственной программы по развитию психиатрической и наркологической службы и внести ее на рассмотрение Министерства здравоохранения.

Напомним, Минздрав собирается системно реформировать сферу психиатрии и наркологии - от улучшения условий пребывания пациентов до повышения квалификации специалистов и внедрения современных стандартов диагностики, лечения и реабилитации.

Источник: Кактус