В Кыргызстане аптеки будут штрафовать за завышенные цены на лекарства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Наказание за завышение цен ужесточено: сумма штрафа составляет 35 тыс. сомов.

В Кыргызстане аптеки будут штрафовать за завышенные цены на лекарства, включенные в перечень регулируемых. Об этом сообщила заместитель директора Департамента лекарств Мариям Джанкорозова на пресс-конференции.



По ее словам, в мобильном приложении «Дары-Дармек» есть раздел, где можно ознакомиться с перечнем лекарств, цены на которые подлежат регулированию. Также указано, на каком основании препарат был ввезен в страну.



«Через приложение можно также подать жалобу на завышенные цены. Там много функций. Для контроля и мониторинга должно быть задействовано большое количество ресурсов и сотрудников, но с помощью приложения каждый кыргызстанец может сообщить о нарушении, и антимонопольная служба автоматически отреагирует», - отметила она.



Джанкорозова добавила, что наказание за завышение цен ужесточено: сумма штрафа составляет 35 тыс. сомов. Чтобы подать жалобу через приложение, необходимо прикрепить чек о покупке.

Источник: АКИpress

