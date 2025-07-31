В Бишкеке будет пасмурно. Прогноз погоды на 31 июля — 3 августа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Какая погода будет в Бишкеке во второй половине недели, рассказали синоптики.

31 июля ночью облачно и +20 градусов. Днем возможен дождь, воздух прогреется до +33 градусов.

1 августа будет пасмурно. Ночью будет +20 градусов, днем столбик термометра поднимется до +34 градусов.

2 августа ночью без осадков, минимальная температура составит +18 градусов. Днем возможен дождь, температура ожидается +30 градусов.

3 августа будет облачно. Ночью прогнозируют +18 градусов, днем до +33 градусов.

Источник: 24.kg