В КР создадут мультимодальный логистический и e-commerce хаб на базе аэропорта «Манас»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект направлен на развитие экономического и инвестиционного взаимодействия и предполагает долгосрочное партнерство.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана», ОАО «Кыргыз почтасы» и ГП «Таможенная инфраструктура» при ГТС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве для запуска мультимодального логистического и e-commerce хаба на территории международного аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба «Аэропортов Кыргызстана».

Проект направлен на развитие экономического и инвестиционного взаимодействия и предполагает долгосрочное партнерство.

Планируется создать совместное предприятие-оператора хаба. Его инфраструктура будет включать склады разных типов, фулфилмент-зоны, таможенные терминалы, логистические модули, IT-решения и цифровые сервисы.

Согласно условиям меморандума:

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выделит земельный участок, обеспечит инженерное подключение и помощь в оформлении проектной документации;

ОАО «Кыргыз почтасы» предоставит цифровые интеграции, доступ к своей логистической инфраструктуре и экспертизу в сфере трансграничной логистики;

ГП «Таможенная инфраструктура» окажет содействие в финансировании и внедрении технологических решений.

Для подготовки бизнес-плана и дорожной карты будет сформирована рабочая группа, а также привлечен персонал для операционного управления. Также предусматривается создание партнерств с международными логистическими, торговыми и технологическими организациями.

Источник: economist.kg