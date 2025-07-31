В Оше капитально обновят городские улицы — из бюджета выделено 2,2 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Качественная дорога — это залог комфорта в повседневной жизни граждан.

Качественная дорога — это залог комфорта в повседневной жизни граждан. Она также является одним из ключевых факторов экономического развития, доступности социальных услуг и общего уровня жизни.

В городе Ош, который считается второй столицей страны, активно продолжаются работы по улучшению дорожной и инфраструктуры. На эти цели из республиканского бюджета выделено 2 миллиарда 200 миллионов сомов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров 21 марта на праздничном мероприятии, посвящённом Ноорузу.

По словам главы государства, средства направлены преимущественно на капитальный ремонт основных улиц города. Как сообщил агентству "Кабар" глава муниципального управления дорожного хозяйства Оша Женишбек Шоноев, на сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 8 крупных улицах и тротуарах.

«Из республиканского бюджета выделено 2,2 миллиарда сомов. Из них 2,1 млрд сомов — через мэрию направлены в городское управление дорог, ещё 100 млн сомов — в Управление капитального строительства.

В настоящее время капитально ремонтируются такие улицы, как Инама Саидова, Волгоградская, Тимирязева, Навои, 47-я улица, Куронкеева и Касымбекова. Из них шесть улиц планируется завершить к 25 августа, оставшиеся две будут достроены позже», — сообщил Шоноев.

Он также отметил, что в текущем году всего планируется отремонтировать 40 улиц, из которых 15 уже введены в эксплуатацию.

Источник: Кабар