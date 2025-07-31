Движение по трассе Балыкчи — Боконбаево — Каракол восстановлено

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Участок автодороги сегодня размыло селем

Движение по трассе Балыкчи — Боконбаево — Каракол возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, на 97-м километре автодороги восстановили участок, который размыло селем. На место были оперативно направлены дорожные службы и спецтехника для восстановительных работ.

Напомним, на 31 июля на участке с 97-го по 123 км трассы Балыкчи — Боконбаево — Каракол сошёл сель из-за проливного дождя. В результате был размыт временный объездной участок, который использовался во время реконструкции моста в рамках проекта реконструкции дороги.

Источник: vesti.kg



