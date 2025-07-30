Казахский кокпар не вошел в программу VI Всемирных игр кочевников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Запланирован турнир по кок-бору со смешанными командами

Казахский кокпар не вошел в программу VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщил глава Госагентства физкультуры и спорта Айбек Абдымомунов.

По его словам, на ВИК в 2026 году, которые пройдут в Кыргызстане, запланирован турнир по кок-бору. Соревнования пройдут по клубной системе.

«Посредством жеребьевки по одному представителю от каждого государства распределят в новые команды. Например, в одной команде могут оказаться игроки из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Венгрии», — сообщил Айбек Абдымомунов.

Такой формат, по его словам, снизит уровень политизации спорта и укрепит командную работу участников.

Источник: vesti.kg



