Эксплуатацию колеса обозрения в селе Бостери временно запретили

Бишкек, "САЯСАТ.KG". До полного выполнения всех требований эксплуатация аттракциона запрещена.

В селе Бостери Иссык-Кульской области приостановили эксплуатацию колеса обозрения, сообщили в Службе экологического и технического надзора.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, как одна из кабинок аттракциона накренилась на высоте. Очевидцы сообщили, что три человека, находившиеся там, чуть не выпали. Сотрудники милиции заметили это и остановили аттракцион.

После этого работники технадзора провели выездное обследование. С участием представителей местных органов власти была создана комиссия, которая осмотрела объект. По итогам ее работы составлен акт, в соответствии с которым владельцу аттракциона выдвинуты следующие требования:

получить заключение специализированной организации с соответствующими специалистами для установления причин возникновения опасной ситуации на аттракционе;

провести полное техническое обследование аттракциона с привлечением спецорганизации, а также получить соответствующее заключение, чтобы предотвратить подобные ситуации;

до полного выполнения всех требований эксплуатация аттракциона запрещена.

Источник: Спутник