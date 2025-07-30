В Минэнерго рассказали, как готовится к ОЗП Ат-Башинская ГЭС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ат-Башинская ГЭС обеспечивает до 25% электроэнергии Нарынской области.

Ат-Башинскую ГЭС готовят к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов в плановом режиме. Работы ведутся по графику и направлены на поддержание оборудования после реконструкции, завершенной в 2022 году. Об этом сообщили в Минэнерго.

В этом году выполнен профилактический ремонт гидроагрегатов №1 и №2, трансформатора №1, а также распределительных устройств 110 кВ и 10 кВ.

Запланирован ремонт гидроагрегатов №3 и №4, трансформатора №2 типа SFF-28000/115, а также элементов распределительных сетей. Завершены работы по восстановлению свода СЭВ, первому этапу ремонта водосброса и замене дверей в административном здании.

Продолжение ремонта водосброса намечено на IV квартал 2025 года, после технологической промывки водохранилища.

Ат-Башинская ГЭС обеспечивает до 25% электроэнергии Нарынской области. В зимний период нагрузка возрастает в 4.36 раза.

Источник: economist.kg