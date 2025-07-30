Кыргызстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава Минздрава КР встретился с турецким послом

В Министерстве здравоохранения КР состоялась встреча министра здравоохранения КР Эркина Чечейбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции Мекином Мустафой Кемалем Окемом.

По информации пресс-службы Минздрава, встреча была посвящена обсуждению приоритетных направлений двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. В частности, рассмотрены вопросы возобновления направления кыргызстанских пациентов на лечение в медицинские учреждения Турции на безвозмездной основе в рамках соглашения между правительствами двух стран в области здравоохранения и медицинских наук от 2014 года. Кыргызская сторона выразила готовность совместно с турецкой стороной актуализировать механизм подачи заявок, сроки принятия решений и порядок предоставления квот, с целью повышения его эффективности.

Особое внимание было уделено продолжению сотрудничества в области трансплантологии. В ходе встречи была отмечена важность реализации Протокола о сотрудничестве в сфере трансплантации, подписанного в ноябре 2024 года. Протокол предусматривает проведение операций на базе Кыргызско-Турецкой больницы дружбы имени Р.Т. Эрдогана.

Также обсуждена возможность продолжения практики привлечения турецких специалистов в Ошский регион, где имеется высокая потребность в трансплантологической помощи. Министр выразил признательность за ранее оказанную поддержку в организации работы Центра трансплантации при ОшГУ, где сегодня трудятся 16 специалистов, прошедших обучение в Турции.

Источник: vesti.kg



